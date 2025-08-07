Tragis, Siswa SMP di Simalungun Ditemukan Tewas dengan Wajah Tertutup Plastik

SIMALUNGUN – Seorang siswa SMP berinisial F (14) ditemukan tewas di rumahnya di Jalan Veteran, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada Rabu 6 Agustus 2025. Saat ditemukan, wajah korban dalam kondisi tertutup plastik.

Polisi menduga korban meninggal karena kehabisan oksigen. Namun, penyebab pasti kematian masih menunggu hasil autopsi.

"Dari pemeriksaan Polda dan Polres, secara kasat mata tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Tidak ada luka akibat pemukulan atau hantaman. Dugaan sementara korban kehabisan oksigen," kata Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, Kamis (7/8/2025).

Verry mengungkapkan, jenazah korban pertama kali ditemukan sang paman yang membuka paksa pintu rumah bersama polisi dan aparat desa setempat. Mereka membuka paksa pintu rumah yang terkunci dari dalam setelah ibu korban, yang tengah berada di luar kota, meminta bantuan karena tak bisa menghubungi anaknya.

Ibunya meninggalkan korban sendiri di rumah karena pergi bersama kakak korban ke Berastagi, Kabupaten Karo. "Saat pintu berhasil dibuka, korban ditemukan tewas di dalam kamar. Wajahnya tertutup plastik," terangnya.