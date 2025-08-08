Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Duh! Ustadz Das’ad Latif Kaget Uang Pembangunan Masjid Tak Bisa Ditarik, Ternyata Rekeningnya Diblokir PPATK

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |10:09 WIB
Duh! Ustadz Das’ad Latif Kaget Uang Pembangunan Masjid Tak Bisa Ditarik, Ternyata Rekeningnya Diblokir PPATK
Ustadz Das'ad Latif (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

MAKASSAR — Pendakwah kondang Ustadz Das’ad Latif mengaku kaget saat hendak menarik uang untuk pembangunan masjid. Pasalnya, uang tersebut tidak bisa ditarik karena ikut diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Alasannya, karena tidak aktif dalam waktu tiga bulan. Padahal, uang tersebut akan digunakan untuk biaya pembangunan masjid miliknya. 

Peristiwa itu pun diunggah Ustadz Das’ad Latif di media sosial miliknya, akun TikTok @dasadlatifofficial, Kamis 7 Agustus 2025. Dalam video yang diunggah itu, Ustadz Das’ad menceritakan rekeningnya yang tiba-tiba diblokir oleh PPATK. Awalnya, ia datang ke bank pemerintah untuk menarik uang keperluan pembangunan masjid miliknya.

“Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba, ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama tiga bulan,” kata Ustadz Das’ad, dikutip Jumat (8/8/2025).

Ustadz Das’ad mengaku bingung mengapa rekeningnya diblokir. Padahal, setahu dia, negara selalu mengajak masyarakat untuk gemar menabung. Bahkan, menurutnya, negara terus mengiklankan kampanye gemar menabung.

“Tapi kenapa diblokir? Namanya menabung, ya disimpan duitnya. Kalau tidak disimpan, diambil terus, bolak-balik, lebih baik disimpan di dompet. Saya menabung untuk aman dan membantu negara, tapi ternyata saya diblokir. Mudah-mudahan ini hanya terjadi pada diri saya, tidak pada masyarakat yang jauh lebih kecil dari saya,” keluhnya.

