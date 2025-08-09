Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Roni Omba–Marlinus Unggul di Quick Count PSU Boven Digoel, Perindo: Raih 13 Ribu Suara, Terima Kasih Pendukung!

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |07:21 WIB
Roni Omba–Marlinus Unggul di Quick Count PSU Boven Digoel, Perindo: Raih 13 Ribu Suara, Terima Kasih Pendukung!
Roni Omba – Marlinus unggul di quick count PSU Boven Digoel (Foto: Dok)
A
A
A

BOVEN DIGOEL – Ketua DPD Partai Perindo Boven Digoel, Paulus Kurarop, menyambut antusias suksesnya pasangan Calon Bupati Roni Omba dan Calon Wakil Bupati Marlinus dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Boven Digoel, Papua Selatan. PSU ini digelar Selasa, 6 Agustus 2025 lalu.

Ia mengatakan, kemenangan pasangan yang turut diusung Partai Perindo ini merupakan simbol amanah rakyat yang dipercayakan kepada paslon nomor urut 03 tersebut.

“Kemenangan pasangan ‘Petromas’ ini harus kita kawal. Raihan 13 ribu suara merupakan kemenangan kita bersama,” kata Paulus ketika dihubungi Jumat sore (8/8/2025).

Berdasarkan perhitungan cepat (quick count) yang dilakukan oleh relawan ‘Petromas’, pasangan ini meraih dukungan tertinggi dari masyarakat pemilih.

Dari data yang masuk 100% dari 221 Tempat Pemungutan Suara (TPS), Roni Omba – Marlinus memperoleh 13.016 suara atau 43,97 persen. Di posisi kedua, Athanasius Koknak – Basri Muhammadiyah (paslon 01) meraup 7.714 suara atau 26,06 persen. Berikutnya, Hengky Yaluwo – Melkior Okaibob (paslon 04) dengan 6.447 suara (21,88 persen), dan Yakobus Waremba – Sharto (paslon 02) dengan 2.392 suara (8,08 persen).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180140/partai_perindo-gzKO_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakernas di Ancol 2-5 November 2025, Usung Semangat ‘Energi Baru Indonesia’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179938/partai_perindo-n5t4_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPD Lombok Utara ke Fajar Marta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025/perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133/partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128/partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859/partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement