Roni Omba–Marlinus Unggul di Quick Count PSU Boven Digoel, Perindo: Raih 13 Ribu Suara, Terima Kasih Pendukung!

BOVEN DIGOEL – Ketua DPD Partai Perindo Boven Digoel, Paulus Kurarop, menyambut antusias suksesnya pasangan Calon Bupati Roni Omba dan Calon Wakil Bupati Marlinus dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Boven Digoel, Papua Selatan. PSU ini digelar Selasa, 6 Agustus 2025 lalu.

Ia mengatakan, kemenangan pasangan yang turut diusung Partai Perindo ini merupakan simbol amanah rakyat yang dipercayakan kepada paslon nomor urut 03 tersebut.

“Kemenangan pasangan ‘Petromas’ ini harus kita kawal. Raihan 13 ribu suara merupakan kemenangan kita bersama,” kata Paulus ketika dihubungi Jumat sore (8/8/2025).

Berdasarkan perhitungan cepat (quick count) yang dilakukan oleh relawan ‘Petromas’, pasangan ini meraih dukungan tertinggi dari masyarakat pemilih.

Dari data yang masuk 100% dari 221 Tempat Pemungutan Suara (TPS), Roni Omba – Marlinus memperoleh 13.016 suara atau 43,97 persen. Di posisi kedua, Athanasius Koknak – Basri Muhammadiyah (paslon 01) meraup 7.714 suara atau 26,06 persen. Berikutnya, Hengky Yaluwo – Melkior Okaibob (paslon 04) dengan 6.447 suara (21,88 persen), dan Yakobus Waremba – Sharto (paslon 02) dengan 2.392 suara (8,08 persen).