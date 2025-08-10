Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |15:18 WIB
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
Pasangan suami istri, warga Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Tulungagung, ditemukan tewas di dalam rumahnya/Foto: capture Video
A
A
A

TULUNGAGUNG – Pasangan suami istri, warga Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Tulungagung, ditemukan tewas di dalam rumahnya. Jasad kedua korban, SM (57) dan istrinya SG (50), ditemukan tergeletak berdampingan di lantai ruang tamu rumah mereka, Minggu (10/8/2025).

Kanit Reskrim Polsek Pucanglaban, Aiptu Bilal Ahmar, menjelaskan, korban pertama kali ditemukan keponakannya sekira pukul 08.00 WIB. Keponakan korban curiga karena lampu teras rumah masih menyala meski pagi hari sudah cerah.

Saat mendatangi rumah korban yang berada di sebelahnya dan menemukan pintu tidak terkunci. Saksi masuk dan menemukan kedua korban sudah tergeletak di lantai.

Tim Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama petugas medis melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) dan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Dari hasil olah TKP, diduga korban meninggal dunia akibat meminum racun tikus.

Polisi menemukan sisa racun tikus cair dalam sebuah botol serta dua gelas yang diduga digunakan untuk meminum racun tersebut.

Diperkirakan korban meninggal sekitar pukul 06.00 WIB, dua jam sebelum ditemukan. Polisi mengamankan barang bukti berupa dua botol racun tikus (satu kosong dan satu berisi sisa), dua buah gelas, serta sisa makanan.

Setelah dipastikan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini, jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

(Fetra Hariandja)

      
Telusuri berita news lainnya
