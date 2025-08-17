Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Penyandang Disabilitas Ramaikan HUT ke-80 RI di Kodam I Bukit Barisan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |19:06 WIB
Penyandang Disabilitas Ramaikan HUT ke-80 RI di Kodam I Bukit Barisan
Penyandang Disabilitas Ramaikan HUT ke-80 RI di Kodam I Bukit Barisan
MEDAN Komando Daerah Militer I Bukit Barisan menggelar berbagai acara menyambut HUT ke-80 RI di halaman Makodam I/BB.  Acaranya mulai lomba tarik tambang, balap bakiak, hingga makan kerupuk.

Ribuan peserta anak-anak prajurit Kodam I/BB, anak panti asuhan, dan anak-anak penyandang disabilitas juga hadir memeriahkan acara.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto yang ikut menyaksikan keseruan anak-anak mengikuti lomba mengatakan kegiata HUT ke-80 RI begitu terasa beda tahun ini.

"Alhamdulillah kegiatan begitu ramai dan anak-anak begitu antusias menikmati lomba perayaan HUT ke-80 RI,”ujarnya, Minggu (17/8/2025).

“Anak penyandang disabilitas yang hadir juga begitu antusias dan menambah semangat dan seru," sambung Mayjen Rio.

Mantan Komandan Grup D Paspampres ini menambahkan, adanya pembagian doorprize untuk seluruh peserta membuat lomba semakin terasa kekeluargaannya.

“Setiap peserta kami berikan doorprize untuk dibawa pulang, jadi kalah menang dalam lomba tetap dapat hadiah," pungkasnya.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang hadir di lokasi juga menyapa anak-anak disabilitas, membagikan hadiah, dan ikut larut dalam suasana merdeka bersama masyarakat.

 

Topik Artikel :
Bobby Nasution tni HUT Ke-80 RI
