Viral! Balita di Sukabumi Meninggal Secara Tragis, Sekujur Tubuhnya Dipenuhi Ratusan Cacing

SUKABUMI – Viral di media sosial, balita bernama Raya (3) meninggal dunia dengan sekujur tubuhnya dipenuhi ratusan cacing. Dari hasil pemeriksaan medis, tubuh Raya terserang infeksi penyakit askariasis yang diakibatkan cacing gelang (Ascaris lumbricoides) yang umumnya hidup di tanah.

Ratusan cacing yang sudah dikeluarkan dari tubuh Raya mencapai berat 1 kilogram, namun jumlah cacing tersebut masih tetap banyak. Berdasarkan hasil CT scan dan rontgen, ratusan telur cacing sudah bersemayam di kepala balita malang tersebut.

Humas RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi, dr Irfan mengatakan, Raya dibawa oleh relawan kemanusiaan Rumah Teduh Sukabumi ke Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Pasien datang dibawa keluarga dan tim pengantar dalam keadaan tidak sadar. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan syok atau kekurangan cairan berat," ujar Irfan, Selasa (19/8/2025).

Lebih lanjut Irfan menjelaskan, kondisi syok pasien berhasil ditangani, namun penyebab penurunan kesadaran belum diketahui pasti. Pada saat pasien di IGD, tiba-tiba keluar cacing dari hidungnya.

"Dari situ, kita mulai menduga ada kaitannya dengan infeksi cacing. Setelah kondisinya sedikit stabil, Pasien dirujuk ke ruang PICU untuk mendapat penanganan intensif anak," jelas Irfan.

Menurutnya, infeksi bisa terjadi ketika telur cacing tertelan, baik melalui makanan, minuman, maupun tangan yang kotor. Telur akan menetas di usus, lalu berkembang jadi larva yang bisa menyebar lewat aliran darah ke organ-organ, bahkan otak. Hal ini menyebakan pasien bisa tidak sadar.

Irfan menduga, penyebabnya adalah pasien sering main di tanah tanpa menggunakan sandal dan juga kondisi lingkungan tempat tinggal Raya yang ikut mempengaruhi karena tinggal di rumah panggung sederhana dengan tanah terbuka di bawahnya.