Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral! Balita di Sukabumi Meninggal Secara Tragis, Sekujur Tubuhnya Dipenuhi Ratusan Cacing

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |20:11 WIB
Viral! Balita di Sukabumi Meninggal Secara Tragis, Sekujur Tubuhnya Dipenuhi Ratusan Cacing
Balita di Sukabumi Meninggal Secara Tragis, Sekujur Tubuhnya Dipenuhi Cacing/Ilustrasi
A
A
A

SUKABUMI – Viral di media sosial, balita bernama Raya (3) meninggal dunia dengan sekujur tubuhnya dipenuhi ratusan cacing. Dari hasil pemeriksaan medis, tubuh Raya terserang infeksi penyakit askariasis yang diakibatkan cacing gelang (Ascaris lumbricoides) yang umumnya hidup di tanah.

Ratusan cacing yang sudah dikeluarkan dari tubuh Raya mencapai berat 1 kilogram, namun jumlah cacing tersebut masih tetap banyak. Berdasarkan hasil CT scan dan rontgen, ratusan telur cacing sudah bersemayam di kepala balita malang tersebut.

Humas RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi, dr Irfan mengatakan, Raya dibawa oleh relawan kemanusiaan Rumah Teduh Sukabumi ke Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Pasien datang dibawa keluarga dan tim pengantar dalam keadaan tidak sadar. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan syok atau kekurangan cairan berat," ujar Irfan, Selasa (19/8/2025).

Lebih lanjut Irfan menjelaskan, kondisi syok pasien berhasil ditangani, namun penyebab penurunan kesadaran belum diketahui pasti. Pada saat pasien di IGD, tiba-tiba keluar cacing dari hidungnya.

"Dari situ, kita mulai menduga ada kaitannya dengan infeksi cacing. Setelah kondisinya sedikit stabil, Pasien dirujuk ke ruang PICU untuk mendapat penanganan intensif anak," jelas Irfan.

Menurutnya, infeksi bisa terjadi ketika telur cacing tertelan, baik melalui makanan, minuman, maupun tangan yang kotor. Telur akan menetas di usus, lalu berkembang jadi larva yang bisa menyebar lewat aliran darah ke organ-organ, bahkan otak. Hal ini menyebakan pasien bisa tidak sadar.

Irfan menduga, penyebabnya adalah pasien sering main di tanah tanpa menggunakan sandal dan juga kondisi lingkungan tempat tinggal Raya yang ikut mempengaruhi karena tinggal di rumah panggung sederhana dengan tanah terbuka di bawahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724/viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385/viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768/viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183759/viral-2cMq_large.jpg
Viral! Lokomotif KA Majapahit Lepas dari Gerbong di Stasiun Senen, KAI Ungkap Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710/viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183336/viral-ma6g_large.jpg
Kronologi Lengkap Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Kini Ditemukan di Cikini Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement