Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kisah Bocah 3 Tahun Meninggal Setelah 1 Kg Cacing Gelang Menggerogoti Organ Dalam Tubuhnya

Budi Setiawan , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |10:21 WIB
Kisah Bocah 3 Tahun Meninggal Setelah 1 Kg Cacing Gelang Menggerogoti Organ Dalam Tubuhnya
Rumah panggung tempat bermain Raya/Foto: tangkapan layar- Budi Setiawan
A
A
A

SUKABUMI – Kisah memilukan dialami bocah berusia tiga tahun bernama Raya. Warga Desa Cihanaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ini meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi ratusan cacing gelang.

Sebelum menghembuskan napas terakhir, Raya sempat dirawat intensif selama delapan hari di RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi. Saat tiba di rumah sakit, kondisinya sangat memprihatinkan.

Dokter yang merawat Raya menemukan cacing gelang yang hidup keluar dari hidungnya saat pemeriksaan. Tak hanya itu, ratusan cacing lain yang sebagian masih hidup juga dikeluarkan dari kemaluan dan anus bocah malang tersebut. Total berat cacing yang dikeluarkan mencapai satu kilogram. Cacing tersebut menggerogoti organ dalam tubuhnya.

Menurut sang ibu, Endah, sehari-hari Raya sering bermain di tanah di bawah kolong rumah panggung mereka. Selama ini, Endah hanya menyadari anaknya mengalami batuk dan sesak napas.

Keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki BPJS membuat Raya hanya mendapatkan pengobatan tradisional di rumah. Penyebab sebenarnya baru terungkap ketika relawan membawa Raya ke rumah sakit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013080/bocah-11-tahun-meninggal-usai-disiram-bensin-terbakar-saksikan-di-okezone-updates-hari-ini-i5mDcC6cab.jpg
Bocah 11 Tahun Meninggal Usai Disiram Bensin & Terbakar, Saksikan di Okezone Updates Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/03/337/2388632/kisah-sukses-arman-dulu-sering-kelaparan-sekarang-keuntungan-usahanya-ratusan-juta-g92unBJFhw.jpg
Kisah Sukses Arman: Dulu Sering Kelaparan, Sekarang Keuntungan Usahanya Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/12/519/2104102/kisah-bocah-sd-rawat-ibu-kandungnya-yang-sakit-stroke-bZK9ghjA6l.jpg
Kisah Bocah SD Rawat Ibu Kandungnya yang Sakit Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/02/340/1824129/kisah-pilu-nursela-13-tahun-lumpuh-usai-imunisasi-YDPi1HtKtk.jpg
Kisah Pilu Nursela, 13 Tahun Lumpuh Usai Imunisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/09/519/1686561/derita-bocah-asal-mojokerto-yang-terinfeksi-stevens-jhonson-syndrome-sjs-EmPKaQj47G.jpg
Derita Bocah Asal Mojokerto yang Terinfeksi Stevens Jhonson Syndrome (SJS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/15/512/1643080/bantuan-untuk-sukendar-terus-mengalir-rumahnya-akan-direnovasi-kwC2VixdC8.jpg
Bantuan untuk Sukendar Terus Mengalir, Rumahnya Akan Direnovasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement