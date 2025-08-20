Kisah Bocah 3 Tahun Meninggal Setelah 1 Kg Cacing Gelang Menggerogoti Organ Dalam Tubuhnya

SUKABUMI – Kisah memilukan dialami bocah berusia tiga tahun bernama Raya. Warga Desa Cihanaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ini meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi ratusan cacing gelang.

Sebelum menghembuskan napas terakhir, Raya sempat dirawat intensif selama delapan hari di RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi. Saat tiba di rumah sakit, kondisinya sangat memprihatinkan.

Dokter yang merawat Raya menemukan cacing gelang yang hidup keluar dari hidungnya saat pemeriksaan. Tak hanya itu, ratusan cacing lain yang sebagian masih hidup juga dikeluarkan dari kemaluan dan anus bocah malang tersebut. Total berat cacing yang dikeluarkan mencapai satu kilogram. Cacing tersebut menggerogoti organ dalam tubuhnya.

Menurut sang ibu, Endah, sehari-hari Raya sering bermain di tanah di bawah kolong rumah panggung mereka. Selama ini, Endah hanya menyadari anaknya mengalami batuk dan sesak napas.

Keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki BPJS membuat Raya hanya mendapatkan pengobatan tradisional di rumah. Penyebab sebenarnya baru terungkap ketika relawan membawa Raya ke rumah sakit.