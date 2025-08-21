Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kawal MBG, Kapolri: Perkuat Sinergisitas Dukung Program Presiden

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 21 Agustus 2025 |23:05 WIB
Kawal MBG, Kapolri: Perkuat Sinergisitas Dukung Program Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Dok/Puteranegara Batubara)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan peresmian dua dan groundbreaking 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (21/8/2025). Kehadirannya sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto.

"Barusan saya tinjau juga beberapa kegiatan termasuk kita laksanakan peresmian dua SPPG yang telah operasional dan 10 SPPG yang kita laksanakan kegiatan groundbreaking," kata Sigit di Mapolda Kalsel.

Dengan adanya kegiatan ini, Sigit berharap Polri dapat terus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

"Harapan kita SPPG yang ada ke depan betul-betul bisa bermanfaat mendukung apa yang menjadi program dari Bapak Presiden terkait program Makan Bergizi Gratis untuk tingkatkan kualitas SDM anak-anak kita," ujar Sigit.

Di sisi lain, Sigit juga mengungkapkan bahwa Polda Kalsel membangun greenhouse untuk mendukung program makan bergizi gratis. Hal itu dilakukan untuk mensuplai bahan baku makanan dari program MBG.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184981/polri-N5Y1_large.jpg
Kapolri Instruksikan Polda DIY Beri Pelayanan Baik ke Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184971/relawan_prabowo-7c94_large.jpg
Soal Putusan MK, Polisi Dinilai Harus Posisikan Diri sebagai Penjaga Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184930/kapolri-zOnp_large.jpg
Apel Srawung Agung di DIY, Kapolri: Sinergitas dengan Warga Jaga Keteraturan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184918/bgn-tJcj_large.jpg
Pasca-Putusan MK, Wakil Kepala BGN Klaim Tak Ada Anggota Polri di Lembaganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184828/habiburokman-kfKI_large.jpg
DPR Dorong Kesetaraan Usia Pensiun Polri Sama dengan TNI dan Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184419/polri-Imp1_large.jpg
Polri Terjunkan Tim Evaluasi Penanganan Aksi Unjuk Rasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement