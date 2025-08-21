Kawal MBG, Kapolri: Perkuat Sinergisitas Dukung Program Presiden

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan peresmian dua dan groundbreaking 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (21/8/2025). Kehadirannya sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto.

"Barusan saya tinjau juga beberapa kegiatan termasuk kita laksanakan peresmian dua SPPG yang telah operasional dan 10 SPPG yang kita laksanakan kegiatan groundbreaking," kata Sigit di Mapolda Kalsel.

Dengan adanya kegiatan ini, Sigit berharap Polri dapat terus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

"Harapan kita SPPG yang ada ke depan betul-betul bisa bermanfaat mendukung apa yang menjadi program dari Bapak Presiden terkait program Makan Bergizi Gratis untuk tingkatkan kualitas SDM anak-anak kita," ujar Sigit.

Di sisi lain, Sigit juga mengungkapkan bahwa Polda Kalsel membangun greenhouse untuk mendukung program makan bergizi gratis. Hal itu dilakukan untuk mensuplai bahan baku makanan dari program MBG.