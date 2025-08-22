Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Oknum Brimob Diduga Aniaya Wartawan saat Sidak Pabrik Jalani Pemeriksaan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |03:04 WIB
2 Oknum Brimob Diduga Aniaya Wartawan saat Sidak Pabrik Jalani Pemeriksaan
Ilustrasi penganiayaan (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Polda Banten memeriksa dua oknum anggota Brigade Mobil (Brimob) terkait kasus dugaan penganiayaan wartawan yang tengah meliput kegiatan sidak di PT Genesis Regeneration Smelting. Keduanya diperiksa setelah dilakukan penangkapan.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto, menjelaskan dua oknum anggota Brimob tersebut berinisial TG dan TR.

“Dua anggota yang sedang diperiksa berinisial TG dan TR. Pemeriksaan masih berjalan, dan hasilnya akan kami sampaikan secara resmi setelah proses selesai,” ujar Kombes Pol Didik Hariyanto, Kamis (21/8/2025).

Didik menegaskan, Polda Banten berkomitmen melakukan penegakan hukum secara profesional. Ia memastikan, apabila aparat tersebut terbukti melakukan kekerasan, maka akan ditindak tegas.

“Kami berharap masyarakat dan rekan-rekan media tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi. Percayakan prosesnya kepada kami,” katanya.

Halaman:
1 2
      
