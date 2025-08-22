Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,7 Guncang Seram Bagian Timur Maluku

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |05:20 WIB
Gempa M3,7 Guncang Seram Bagian Timur Maluku
Gempa Seram Bagian Timur Maluku (Foto: BMKG)
JAKARTA Gempa berkekuatan magnitudo (M) 3,7 mengguncang Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Gempa itu tercatat pada Jumat (22/8/2025) pukul 02.31 WIB. Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terletak pada episenter 5.19 LS dan 129.97 BT.

"#Gempa Mag:3.7, 22-Aug-2025 02:31:02 WIB, Lok:5.19 LS, 129.97 BT (238 km Barat Daya SERAM BAGIAN TIMUR-MALUKU)," tulis keterangan BMKG, dikutip Jumat (22/8/2025).

Gempa tercatat terjadi pada kedalaman 8 kilometer. Informasi dari BMKG ini mengutamakan kecepatan, hasil pengolahan data bisa berubah seiring kelengkapan data.

“Kedalaman (titik gempa) 8 kilometer,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Maluku gempa
