INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Kemang Raya Ditutup Gegara Banjir, Tendean hingga Rasuna Said Ikut Terdampak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |22:25 WIB
Jalan Kemang Raya Ditutup Gegara Banjir, Tendean hingga Rasuna Said Ikut Terdampak
Macet di Jalan Kapten Tendean (foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA – Jalan Kemang Raya di kawasan Jakarta Selatan ditutup pada Kamis (30/10) malam. Hal itu disebabkan oleh genangan air akibat hujan deras yang mengguyur kawasan DKI Jakarta.

“Jalan Kemang Raya ditutup dulu,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin Hidayat, Kamis (30/10/2025).

Pengendara dialihkan menuju Jalan Pangeran Antasari. Penutupan jalan ini juga dilakukan karena permukiman Pondok Karya diterjang banjir hingga mencapai satu meter.

“Masyarakat yang tinggal di sana tidak bisa masuk kawasan perumahan Pondok Karya, (banjir) satu meter,” tambah Komarudin.

Penutupan jalan ini juga berdampak pada ruas-ruas jalan di sekitarnya. Komarudin menyebut ruas Jalan Kapten Tendean hingga Jalan Rasuna Said turut mengalami kemacetan.

“Jalan Tendean terdampak sampai ke Rasuna Said,” tutupnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
