JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat, sebanyak 27 Rukun Tetangga (RT) di wilayah Jakarta Selatan terendam banjir akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur sejak Kamis (30/10/2025) sore.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, M. Yohan, mengatakan genangan terparah terjadi di Kelurahan Bangka, dengan ketinggian air mencapai 110 sentimeter.
“Update pukul 17.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 27 RT,” ujar Yohan dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025).
Berikut data wilayah terdampak banjir di Jakarta Selatan:
Kelurahan Cilandak Barat: 1 RT
Ketinggian air: 80 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.
Kelurahan Bangka: 1 RT
Ketinggian air: 110 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang.