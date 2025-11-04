Trump: AS Punya Cukup Senjata Nuklir untuk Ledakkan Dunia 150 Kali

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membela upayanya untuk melanjutkan uji coba senjata nuklir dengan membanggakan bahwa persenjataan Amerika cukup kuat “untuk meledakkan dunia 150 kali”. Trump mengatakan bahwa persenjataan pemusnah massal itu harus dipertahankan melalui uji coba aktif.

Dalam wawancara dengan CBS yang ditayangkan pada Minggu (2/11/2025), Trump ditanya mengapa AS perlu menguji senjata nuklirnya lagi setelah lebih dari tiga dekade moratorium yang diamanatkan Kongres.

“Karena Anda harus melihat cara kerjanya,” jawab Trump sebagaimana dilansir RT. “Saya katakan bahwa kita akan menguji senjata nuklir seperti yang dilakukan negara lain. Kita satu-satunya negara yang tidak menguji, dan saya tidak ingin menjadi satu-satunya negara yang tidak menguji.”

AS terakhir kali melakukan uji coba nuklir skala penuh pada 1992. Melanjutkan uji coba kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun dan menelan biaya ratusan juta dolar, menurut Washington Post. Menteri Energi Chris Wright mengklarifikasi pada Minggu bahwa uji coba yang diperintahkan Trump tidak akan melibatkan ledakan nuklir sungguhan.