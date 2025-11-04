Topan Kalmaegi Terjang Filipina, Tewaskan Setidaknya 40 Orang

JAKARTA – Topan Kalmaegi telah menewaskan setidaknya 40 orang di Filipina, kata para pejabat pada Selasa (4/11/2025). Badai dahsyat tersebut memicu hujan lebat dan banjir di wilayah tengah Filipina, merendam rumah-rumah, dan memaksa ribuan orang mengungsi.

Meskipun Kalmaegi, yang secara lokal disebut Tino, telah melemah sejak menerjang daratan pada Selasa pagi, topan tersebut masih membawa angin dengan kecepatan 130 km/jam dan hembusan mencapai 180 km/jam saat menyapu Kepulauan Visayas menuju Palawan utara dan ke arah Laut Cina Selatan.

Jumlah korban tewas meningkat menjadi 40 orang pada Selasa malam, semuanya kecuali satu orang di Provinsi Cebu, kata petugas informasi provinsi Ainjeliz Orong. Satu orang lainnya dilaporkan tewas di Pulau Bohol di dekatnya, menurut badan bencana.

Ketika ditanya mengapa terjadi lonjakan korban yang tiba-tiba, Orong mengatakan operasi penyelamatan sedang berlangsung dan informasi baru saja mulai masuk.

"Upaya pencarian dan penyelamatan terus berlanjut dan masih ada orang-orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya," kata Orong melalui pesan telepon, sebagaimana dilansir Reuters﻿. Dia menambahkan bahwa kematian tersebut disebabkan oleh tenggelam dan reruntuhan bangunan.

Puluhan ribu penduduk dievakuasi di seluruh wilayah Visayas, termasuk sebagian wilayah selatan Luzon dan utara Mindanao, kata pihak berwenang. Topan tersebut diperkirakan akan meninggalkan Filipina pada Rabu malam atau Kamis dini hari.