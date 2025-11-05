Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |14:42 WIB
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama  (Reuters)
A
A
A

NEW YORK - Politikus Partai Demokrat, Zohran Mamdani (34), memenangi Pemilihan Wali Kota New York, Amerika Serikat (AS). 

1. Zohran Mamdani Menangi Pemilihan Wali Kota New York

Associated Press dan NY1 mengumumkan hasil pemilihan Mamdani yang berusia 34 tahun sekitar 40 menit setelah pemungutan suara ditutup pukul 21.00 waktu setempat. 

Melansir NY Post, Rabu (5/11/2025), Mamdani meraih 50,4% suara. Sementara kandidat independen Andrew Cuomo hanya meraih 42% pada pukul 12.00 dini hari, dengan hampir 98% TPS melaporkan hasil penghitungan suara, menurut Dewan Pemilihan Kota. Calon dari Partai Republik, Curtis Sliwa berada di posisi ketiga dengan perolehan suara terendah, 7,1%.

“New York, malam ini kalian telah menyampaikan mandat untuk perubahan, mandat untuk jenis politik baru, mandat untuk kota yang mampu kita kelola, dan mandat untuk pemerintahan yang mewujudkan hal itu,” ujarnya.

“Teman-teman, kita telah menggulingkan sebuah dinasti politik,” kata Mamdani dalam pidato berdurasi 20 menit tersebut. 

“Saya hanya mendoakan yang terbaik bagi Andrew Cuomo dalam kehidupan pribadinya, tetapi itu [akan] menjadi terakhir kalinya saya menyebut namanya,” katanya.

Ia kemudian menyinggung Trump, yang memicu sorak sorai dari kerumunan pendukungnya.

"Jadi Donald Trump, karena saya tahu Anda sedang menonton, saya punya empat kata untuk Anda: keraskan volumenya," kata Mamdani.

Mamdani yang lahir di Uganda akan menjadi wali kota Muslim pertama di New York, wali kota Asia Selatan pertama, dan wali kota sosialis pertama, sekaligus salah satu yang termuda. 

Calon wali kota terpilih ini menandai kemenangannya dengan sebuah video di media sosial yang memperlihatkan pintu-pintu kereta bawah tanah terbuka dan berseru, "Perhentian berikutnya adalah Balai Kota."

 

