Bus Transjabodetabek Rute Bekasi–Dukuh Atas Keluarkan Asap di Jatinegara

JAKARTA - Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta, Ayu Wardhani, angkat bicara terkait beredarnya video amatir yang memperlihatkan sebuah bus Transjabodetabek rute Terminal Bekasi–Dukuh Atas mengeluarkan asap di kawasan Jalan Jatinegara, Jakarta Timur, pada Senin (10/11/2025).

"Sekitar pukul 06.48 WIB, salah satu armada operator Transjakarta (MYS 21290) dilaporkan mengeluarkan asap dari knalpot saat melintas dari Jatinegara menuju Galunggung," ujar Ayu saat dikonfirmasi.

Ayu memastikan pengemudi dan petugas pramusapa segera mengevakuasi seluruh pelanggan, dan memastikan semuanya dalam kondisi selamat. Sementara itu, bus yang mengalami kendala langsung ditarik ke pool untuk menjalani pemeriksaan teknis.

"Pengemudi dan petugas segera mengevakuasi seluruh pelanggan ke bus lain. Seluruh pelanggan dipastikan selamat. Hanya satu pelanggan yang panik dan memecahkan kaca saat proses evakuasi. Armada tersebut langsung ditarik dan dilakukan pemeriksaan teknis," jelasnya.

Lebih lanjut, Ayu menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan gangguan perjalanan yang terjadi.

"Keselamatan pelanggan adalah prioritas utama kami," tegasnya.

