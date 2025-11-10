Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bus Transjabodetabek Rute Bekasi–Dukuh Atas Keluarkan Asap di Jatinegara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |19:31 WIB
Bus Transjabodetabek Rute Bekasi–Dukuh Atas Keluarkan Asap di Jatinegara
Bus Transjabodetabek Rute Bekasi–Dukuh Atas Keluarkan Asap (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta, Ayu Wardhani, angkat bicara terkait beredarnya video amatir yang memperlihatkan sebuah bus Transjabodetabek rute Terminal Bekasi–Dukuh Atas mengeluarkan asap di kawasan Jalan Jatinegara, Jakarta Timur, pada Senin (10/11/2025).

"Sekitar pukul 06.48 WIB, salah satu armada operator Transjakarta (MYS 21290) dilaporkan mengeluarkan asap dari knalpot saat melintas dari Jatinegara menuju Galunggung," ujar Ayu saat dikonfirmasi.

Ayu memastikan pengemudi dan petugas pramusapa segera mengevakuasi seluruh pelanggan, dan memastikan semuanya dalam kondisi selamat. Sementara itu, bus yang mengalami kendala langsung ditarik ke pool untuk menjalani pemeriksaan teknis.

"Pengemudi dan petugas segera mengevakuasi seluruh pelanggan ke bus lain. Seluruh pelanggan dipastikan selamat. Hanya satu pelanggan yang panik dan memecahkan kaca saat proses evakuasi. Armada tersebut langsung ditarik dan dilakukan pemeriksaan teknis," jelasnya.

Lebih lanjut, Ayu menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan gangguan perjalanan yang terjadi.

"Keselamatan pelanggan adalah prioritas utama kami," tegasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184751//transjakarta-BRN3_large.jpg
Imbas Gangguan MRT, Transjakarta Tambah Armada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182594//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-V2d1_large.jpg
Pramudi Wanita Singgung Tarif Transjakarta Tak Naik, Pramono: Gubernurnya Lagi Bimbang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182455//bus_transjakarta-NaVP_large.jpg
Pemprov DKI Persilakan Warga Ajukan KLG untuk Bisa Akses Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181661//bus_transjakarta-9Ens_large.jpg
Hore! Pegawai Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181651//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-9b0o_large.jpg
Gubernur DKI Pramono: Tak Semua ASN Gajinya Besar, Wajar Dapat Transportasi Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180381//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-AoFi_large.jpg
Pramono Ingin Sistem Pembayaran Transjakarta dan MRT Bisa Dilakukan Sambil Berlari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement