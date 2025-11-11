Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kendalikan Curah Hujan, BPBD DKI Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |11:24 WIB
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, terus melanjutkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi bencana hidrometeorologi ekstrem di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Tim di lapangan melaksanakan tiga sortie penerbangan hari ini dengan fokus penyemaian di wilayah perairan selatan hingga barat Banten. Langkah ini merupakan bagian dari strategi mitigasi dini guna mengurai potensi awan pembawa hujan berintensitas tinggi sebelum memasuki wilayah Jakarta,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, pelaksanaan OMC hari keenam ini dilakukan dengan pola penyemaian berlapis di area perairan barat dan selatan Banten untuk mengoptimalkan proses pengendalian pertumbuhan awan potensial hujan lebat sebelum mencapai wilayah Jabodetabek. Pelaksanaan OMC pada Senin (10/11/2025) ini merupakan rangkaian OMC bulan November 2025 yang dilaksanakan secara terpadu bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta TNI Angkatan Udara (TNI AU).

OMC dilaksanakan dalam tiga sortie penerbangan dengan total bahan semai 2.400 kilogram NaCl (garam higroskopis), dengan rincian:

Sortie 1 pukul 09.10–11.26 WIB di area perairan selatan Ujung Kulon dengan ketinggian 8.400–8.600 kaki.

Sortie 2 pukul 12.22–14.51 WIB di area perairan selatan Ujung Kulon dan perairan selatan Sukabumi (Radial 185°–250°, DME 85–120 NM) pada ketinggian 10.000 kaki.

 

