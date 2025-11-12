Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Prabowo Disambut Gun Salute Saat Bertemu Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |11:02 WIB
Prabowo Disambut <i>Gun Salute</i> Saat Bertemu Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn
Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn/Foto: Setpres
A
A
A

SYDNEY - Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn dalam upacara kenegaraan yang digelar di Admiralty House, Sydney, pada Rabu (12/11/2025). Upacara berlangsung khidmat dengan rangkaian prosesi sebagai bentuk penghormatan tinggi negara tuan rumah kepada Kepala Negara Indonesia.

Saat tiba di Admiralty House, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Gubernur Jenderal Mostyn beserta Simeon Beckett. Selanjutnya, tembakan kehormatan sebanyak 21 kali atau Gun Salute mengiringi kedatangan Kepala Negara dan Gubernur Jenderal Mostyn di halaman Admiralty House. Diiringi lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikumandangkan, Presiden Prabowo berdiri tegak untuk menerima penghormatan militer.

Selanjutnya, Presiden Prabowo didampingi Komandan Upacara melakukan inspeksi terhadap barisan pasukan kehormatan yang berjajar rapi di halaman upacara. Seusai inspeksi, dilakukan sesi perkenalan antara delegasi resmi dari masing-masing negara kepada kedua pemimpin.

Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, serta Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono.

Setelah pengenalan masing-masing delegasi, lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan dengan khidmat. Pada momen ini, Presiden Prabowo dan Gubernur Jenderal Mostyn berdiri berdampingan di podium kehormatan.

Sebagai penutup rangkaian upacara, Presiden Prabowo menandatangani buku tamu resmi di Admiralty House sebagai simbol persahabatan dan penghormatan antara Indonesia dan Australia.
 

(Fetra Hariandja)

      
