INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wamen Viva Yoga Ajak Pemuda Muhammadiyah Dukung Program Kerakyatan Presiden Prabowo

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |10:53 WIB
Wamen Viva Yoga Ajak Pemuda Muhammadiyah Dukung Program Kerakyatan Presiden Prabowo
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan, visi dan misi kebijakan pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita menjadi pembeda dengan program pemerintahan sebelumnya. Program pembangunan saat ini menggunakan pola pendekatan kerakyatan dengan direalisasikan program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Program Swasembada Pangan, dan Hilirisasi.

Hal itu disampaikan Viva Yoga saat menjadi keynote speech di Rapat Pimpinan Daerah I Pemuda Muhammadiyah Lamongan, Kamis 25 Desember 2025. Rapat pimpinan daerah yang bertema ‘Kekuatan Pemuda Negarawan Untuk Membangun Kemandiran Berorganisasi’ itu digelar di Trawas, Mojokerto, Jawa Timur.

Viva Yoga menyebut rakyat dilibatkan dalam gerakan-gerakan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. “Dengan berbagai institusi, seperti Koperasi Merah Putih, rakyat diajak bersama membangun pertumbuhan ekonomi”, ujarnya, dikutip dari siaran pers, Jumat (26/12/2025).

Dalam satu tahun pemerintahan telah mampu melaksanakan MBG. “Di beberapa negara makan gratis untuk anak sekolah memerlukan waktu antara 10 hingga 15 tahun”, ungkapnya. 

Hal demikian menunjukan kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah dan didukung sumber daya manusia yang unggul mampu menjadi bangsa yang mandiri dan kuat.

Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi massa Islam merupakan aset besar untuk menunjang pembangunan. Didorong agar organisasi ini bersama organisasi massa Islam lainnya untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. 

“Kekuatan ini menjadi pondasi utama dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang”, ujar mantan Presidium Nasional KAHMI itu.
 
Untuk menuju persatuan di antara organisasi massa Islam ditegaskan perlunya ada kesadaran kolektif dari tokoh-tokoh umat. “Kita jangan sampai mau diadu domba dan terpecah belah oleh hal-hal yang sifatnya pragmatis”, tegasnya.

