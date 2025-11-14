Cerita di Balik Persahabatan Raja Yordania dengan Prabowo

JAKARTA – Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein mengungkap kedekatan personalnya dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menuturkan hubungan antara Indonesia dan Yordania bertumpu pada persahabatan panjang yang telah terjalin selama puluhan tahun.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Raja Abdullah II mengenang momen ketika dirinya memperkenalkan Prabowo kepada ayahandanya, mendiang Raja Hussein, sebagai seorang saudara.

“Saya selalu bercerita kepada ayah saya tentang persahabatan yang sangat istimewa ini. Dan ketika Anda datang ke Yordania, ayah saya bertanya kepada saya, ‘Siapa orang ini?’ Saya berkata, ‘Dia adalah saudara saya.’ Dan ayah saya berkata bahwa jika dia adalah saudaramu, maka dia adalah saudaraku juga,” ujar Raja Abdullah II di hadapan Prabowo dan para delegasi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Ia menyampaikan sejak momen itu, hubungan mereka tidak pernah pudar dan justru semakin menguat dari waktu ke waktu. Raja Abdullah II juga mengungkapkan apresiasinya atas sambutan hangat yang diberikan Presiden Prabowo dan pemerintah Indonesia. Ia menyebut dirinya dan para delegasi merasa sangat dihormati selama berada di Jakarta.

“Merupakan kehormatan istimewa dapat kembali ke Indonesia, dan Anda sempat menyebutkan hubungan yang Anda miliki 27–28 tahun yang lalu dengan Yang Mulia Raja Hussein. Kami menjadi teman bertahun-tahun yang lalu. Kami menjadi saudara,” tuturnya.

(Arief Setyadi )