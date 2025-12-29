Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Berencana Tahun Baruan di Lokasi Bencana Sumatera

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |14:55 WIB
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto berencana kembali mengunjungi wilayah terdampak bencana Aceh-Sumatera. Kunjungan itu rencananya akan dilakukan saat pergantian tahun 2025-2026.

“Direncanakan begitu (ke wilayah terdampak bencana),” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Prabowo juga direncanakan menyambut pergantian tahun baru di wilayah terdampak bencana. “Rencananya begitu,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah terus mengatasi dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam arahannya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 15 Desember 2025.

“Menghadapi keadaan bencana yang baru saja terjadi dan sedang kita atasi bersama. Pertama-tama tentunya, saya sudah menyampaikan ke rakyat yang terdampak, saya sudah ke sana beberapa kali,” kata Prabowo.

Halaman:
1 2
      
