Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siswa SMP Tangsel yang Diduga Dibully Meninggal, 6 Orang Saksi Diperiksa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |13:38 WIB
Siswa SMP Tangsel yang Diduga Dibully Meninggal, 6 Orang Saksi Diperiksa
Siswa SMP tewas usai dibully (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Siswa SMPN 19 Tangerang Selatan berinisial MH (13) diduga menjadi korban penganiayaan, hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Setelah dirawat selama sepekan, MH meninggal dunia pada Minggu (16/11/2025).

"Bapak Kapolres Tangerang Selatan menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya dan akan menangani perkara tersebut secara profesional,” ujar Kasi Humas Polres Tangerang Selatan, AKP Agil Sahril, Minggu (16/11/2025).

Agil memastikan, bahwa polisi telah memulai penyelidikan dan membuat laporan informasi terkait kasus tersebut. Hingga saat ini, enam saksi telah dimintai keterangan.

“Petugas Satreskrim Polres Tangsel berinisiatif membuat laporan informasi dalam rangka proses penyelidikan. Penyidik juga telah meminta klarifikasi dari beberapa saksi, ada enam orang termasuk guru pengajar,” tambahnya.

Polisi juga melakukan upaya untuk menemui terduga pelaku. Agil menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan dengan pendampingan dari pihak keluarga korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pendidikan, serta UPTD PPA Kota Tangerang Selatan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tangsel Siswa Dibully Bullying
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184147//bullying-Gb78_large.jpg
Polisi Cek Rekam Medis Korban Usut Dugaan Bullying di SMPN 19 Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184079//prabowo-EDX1_large.jpg
Soal Bullying di Sekolah, Prabowo: Harus Kita Atasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183784//trauma-BCJr_large.jpg
Apakah Trauma Bullying Bisa Sembuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183594//bullying-0K4f_large.jpg
Apa Saja Ciri-Ciri Bullying di Sekolah yang Perlu Diwaspadai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183591//viral-lZ5a_large.jpg
Viral! Siswi SMP di Malang Jadi Korban Perundungan oleh 3 Temannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183477//sma_72-r4Rm_large.jpg
Sekolah Bebas Bullying, Wapres Gibran Ingatkan Saling Peka dan Saling Mengingatkan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement