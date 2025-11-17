Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jenderal Tempur Kostrad Jadi Tamu Kehormatan di Perayaan 250 Tahun Marinir AS

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |00:00 WIB
A
A
A

BANGUI — Deputy Force Commander (DFC) MINUSCA, Mayjen TNI Maychel Asmi, menghadiri peringatan 250th Marine Birthday Ball yang diselenggarakan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Bangui, Afrika Tengah.

MINUSCA merupakan Misi Stabilisasi Terintegrasi Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah, dimana Indonesia masuk di dalamnya sebagai pasukan perdamaian PBB.

Acara tersebut merupakan perayaan resmi hari jadi Korps Marinir Amerika Serikat sekaligus ajang diplomasi pertahanan dan silaturahmi antara komunitas diplomatik, militer, dan pejabat PBB di Republik Afrika Tengah.

‘’Perayaan Marine Birthday Ball tahun ini dipimpin oleh jajaran Kedutaan Besar Amerika Serikat di Bangui, dengan kehadiran Chargé d’Affaires Kedubes AS, Melanie Anne Zimmerman, yang sejak Agustus 2025 memimpin misi diplomatik AS di Republik Afrika Tengah,’’tulis siaran pers TNI yang diterima Okezone, Senin (17/11/2025).

Jenderal Tempur Kostrad ini juga berkesempatan berdialog dengan perwira Korps Marinir Amerika Serikat, para Tamu kehormatan, serta perwakilan militer negara sahabat yang juga bertugas di MINUSCA.

Mayjen Maychel Asmi juga menyampaikan apresiasi atas undangan serta penghormatan kepada sejarah panjang Korps Marinir Amerika Serikat yang telah mencapai usia 250 tahun, sekaligus menekankan pentingnya sinergi antara pasukan penjaga perdamaian, komunitas diplomatik, dan otoritas setempat.

 

