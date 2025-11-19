Trump: MBS “Tak Tahu Apa-apa” soal Pembunuhan Jurnalis Khashoggi

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. (Foto: X)

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman “tidak tahu apa-apa” tentang pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018. Hal ini disampaikan Trump saat ia menyambut MBS, julukan sang putra mahkota, di Gedung Putih.

Komentar Trump tampak bertentangan dengan penilaian intelijen AS pada 2021 yang menetapkan bahwa putra mahkota telah menyetujui operasi yang menyebabkan kematian Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2018.

MBS, yang telah membantah tuduhan tersebut, mengatakan di Gedung Putih bahwa Arab Saudi “melakukan semua hal yang benar” untuk menyelidiki kematian Khashoggi.

Kunjungan pada Selasa (18/11/2025) merupakan lawatan pertama MBS ke AS sejak pembunuhan tersebut.

Di Ruang Oval, Trump menanggapi seorang reporter yang bertanya tentang kasus Khashoggi.

“Anda menyebut seseorang yang sangat kontroversial,” kata Presiden Trump, sebagaimana dilansir BBC.

“Banyak orang tidak menyukai pria yang Anda bicarakan itu. Entah Anda menyukainya atau tidak, banyak hal terjadi.”