HOME NEWS NUSANTARA

Hadir di Semarang, Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual Disambut Antusias

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |10:00 WIB
Hadir di Semarang, Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual Disambut Antusias
DJKI membuka booth layanan konsultasi di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang pada Rabu (19/11/2025). (Foto: dok DJKI)
SEMARANG - Demi mendekatkan layanan dan memperluas pemahaman terkait kekayaan intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) membuka booth layanan konsultasi di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang pada Rabu (19/11/2025).

Layanan konsultasi KI mendapat sambutan positif dari para pengunjung. Booth konsultasi yang dihadirkan di lokasi kegiatan menarik perhatian berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga masyarakat umum.

Salah satu pengunjung, Tri Novianti, seorang notaris datang untuk mencari informasi terkait prosedur pendaftaran dan pencatatan karya, mengaku sangat terbantu dengan fasilitasi konsultasi DJKI.

Ia menuturkan bahwa kesempatan untuk berkonsultasi langsung seperti ini sangat berharga, terutama bagi para profesional yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam terkait prosedur dan alur permohonan kekayaan intelektual.

“Petugas layanan sangat membantu saya. Penjelasannya jelas, ramah, dan langsung mengarah pada kebutuhan saya. Semoga DJKI terus meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanannya sehingga masyarakat semakin terbantu,” ujar Tri.

Halaman:
1 2
      
