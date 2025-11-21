Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Ungkap Alasan Hadirkan Tumpukan Uang Rp300 Miliar dalam Kasus PT Taspen

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |22:35 WIB
KPK Ungkap Alasan Hadirkan Tumpukan Uang Rp300 Miliar dalam Kasus PT Taspen
KPK Pamerkan uang Rp300 miliar di Gedung Merah Putih (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan uang Rp300 miliar di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (20/11/2025). Uang tersebut merupakan bagian dari total Rp883 miliar yang diserahkan kepada PT Taspen.

Penyerahan uang itu merupakan hasil rampasan dari kasus investasi fiktif yang melibatkan terpidana Ekiawan Heri Primaryanto.

“Kami menunjukkan barang rampasan yang diserahterimakan tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).

“Sehingga masyarakat bisa benar-benar melihat bahwa barang rampasan itu nyata. Ini bukan sekadar barang sitaan, melainkan barang rampasan yang telah ditetapkan menjadi milik negara. Jadi bukan hanya angka, tapi memang ada wujud uangnya,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
PT Taspen korupsi Uang Korupsi KPK
