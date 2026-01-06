Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hamdan Zoelva Nilai Janggal Kerry Adrianto Riza Dikawal Ketat Jaksa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |20:26 WIB
Hamdan Zoelva Nilai Janggal Kerry Adrianto Riza Dikawal Ketat Jaksa
Hamdan Zoelva Kuasa hukum Kerry di PN Jakpus (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, diduga tidak diberi kesempatan oleh petugas kejaksaan untuk menyampaikan pernyataan langsung kepada awak media.

Peristiwa tersebut terjadi di sela persidangan perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2026).

Saat itu, Kerry hendak keluar dari ruang persidangan dengan pengawalan ketat petugas kejaksaan. Namun, ia langsung digelandang dengan berjalan cepat menuju ruang tahanan. Padahal, sejumlah wartawan telah menunggu untuk meminta keterangan darinya.

Melihat kejadian tersebut, kuasa hukum Kerry, Hamdan Zoelva, menilai tindakan petugas telah membatasi hak kliennya sebagai terdakwa untuk menyampaikan pendapat dan pandangan terkait proses persidangan.

"Jaksa langsung mengawal terdakwa ke bawah, artinya tidak boleh berdiri di sini untuk doorstop dengan media," kata Hamdan kepada wartawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193921//sidang_kasus_korupsi_chromebook-zSti_large.jpg
Terdakwa Korupsi Chromebook Tinggalkan Uang Rp50 Juta di Rumah Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193879//nadiem_makarim-rV7u_large.jpg
Eks Hakim MK Sebut Latar Belakang Tak Menjamin Orang Tidak Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193746//eks_direktur_pengolahan_pt_pertamina_chrisna_damayanto-gnC2_large.jpg
KPK Tahan Eks Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto Terkait Pengadaan Katalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193734//nurhadi-4q75_large.jpg
Saksi Ungkap Nurhadi Tidak Ada Sangkut Paut dengan Penukaran Valas Rp68 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192880//kpk-jobk_large.jpg
KPK Ungkap Potensi Kerugian Negara dari Sektor Hutan Tembus Rp175 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192871//direktur_penindakan_kortas_tipikor_polri_brigjen_totok_suharyanto-4eKd_large.jpg
Polri Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penerangan Jalan Tenaga Surya di Ditjen EBTKE ESDM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement