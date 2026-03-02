Kejagung Geledah Puluhan Lokasi di Medan dan Riau Terkait Korupsi POME

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di Medan dan Riau, terkait kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME). Penggeledahan tersebut dilakukan di sekitar 20 lokasi.

"Hampir dua minggu ini atau seminggu lebih, kami melakukan penggeledahan di puluhan tempat di Riau dan Medan. Sasarannya ada kantor, rumah, hingga pabrik kebun sawit," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, penggeledahan dilakukan terkait tersangka dari pihak swasta sebagai perwakilan lima grup korporasi. Selain itu, penggeledahan juga menyasar tersangka dari kalangan penyelenggara negara.

Ia menambahkan, hingga saat ini tim penyidik masih berada di Medan dan Riau dalam rangka penyitaan barang bukti. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait juga langsung dilakukan di lokasi guna menghindari hilangnya barang bukti.

“Di antaranya ada beberapa bidang tanah dan juga PKS atau pabrik pengolahan kelapa sawit yang sedang kami lakukan proses penyitaan. Ada juga alat berat, mobil, dan lain-lain,” jelasnya.