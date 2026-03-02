Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Geledah Puluhan Lokasi di Medan dan Riau Terkait Korupsi POME

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |20:32 WIB
Kejagung Geledah Puluhan Lokasi di Medan dan Riau Terkait Korupsi POME
Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di Medan dan Riau, terkait kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME). Penggeledahan tersebut dilakukan di sekitar 20 lokasi.

"Hampir dua minggu ini atau seminggu lebih, kami melakukan penggeledahan di puluhan tempat di Riau dan Medan. Sasarannya ada kantor, rumah, hingga pabrik kebun sawit," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, penggeledahan dilakukan terkait tersangka dari pihak swasta sebagai perwakilan lima grup korporasi. Selain itu, penggeledahan juga menyasar tersangka dari kalangan penyelenggara negara.

Ia menambahkan, hingga saat ini tim penyidik masih berada di Medan dan Riau dalam rangka penyitaan barang bukti. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait juga langsung dilakukan di lokasi guna menghindari hilangnya barang bukti.

“Di antaranya ada beberapa bidang tanah dan juga PKS atau pabrik pengolahan kelapa sawit yang sedang kami lakukan proses penyitaan. Ada juga alat berat, mobil, dan lain-lain,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204602//kpk-aznW_large.jpg
Eks Menhub Budi Karya Kembali Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus DJKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204399//kejagung_ri-tGCX_large.jpg
Kasus Korupsi Minyak Mentah, Kejagung Banding soal Kerugian Rp171 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204237//marcella_santoso-vspe_large.jpg
Kasus Suap Migor, Marcella Santoso Ngaku Korban Mafia Peradilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204097//gedung_kpk-mHon_large.jpg
KPK Geledah Rumah Mantan Pj Sekda Kabupaten Pati Terkait Kasus Pemerasan Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204089//kasus_korupsi_kuota_haji-dR7x_large.jpg
Kerugian Negara Kasus Kuota Haji Rampung Dihitung, KPK Tunggu Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204076//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-lmQJ_large.jpg
Kasi Intel P2 Cukai Baru Jadi Tersangka Meski Sempat Terjaring OTT, Ini Respons KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement