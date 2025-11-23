Angka Depresi Warga Jakarta Lampaui Nasional, Rano Karno: Perlu Survei Serius!

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menanggapi, nilai prevalensi rata-rata depresi di Jakarta yang melebihi rata-rata nasional. Namun dia menyebut DKI Jakarta merupakan kota bahagia.

"Ya tapi Jakarta kota bahagia, lho," ucap Rano Karno kepada wartawan, Sabtu (22/11/2025).

Rano lantas menjelaskan bahwa angka yang diterbitkan Kementerian Kesehatan itu tidak bisa disamaratakan di seluruh daerah Jakarta.

Menurutnya, perlu survei lanjutan untuk mengetahui wilayah Jakarta mana yang angka depresinya tinggi.

"Itu yang namanya depresi itu wilayah, beberapa wilayah mungkin iya, tapi enggak bisa whole gitu. Harus kita survei itu, ya," tutup Rano Karno.