Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin mematangkan persiapan pengiriman pasukan pemelihara perdamaian ke Gaza. Adapun pasukan yang akan dikirim terdiri dari tiga brigade komposit yakni Batalyon Kesehatan (Yonkes), Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan bahwa brigade komposit ini akan diisi oleh pasukan elite dari tiga matra TNI.

"Penyiapan personel dan satuan dari TNI AD, AL, dan AU," ujar Freddy saat dihubungi, Selasa (25/11/2025).

Jenderal Marinir ini menegaskan, bahwa TNI telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam penyiapan pasukan, mulai dari Inventarisasi kemampuan alutsista, logistik, dan fasilitas pendukung. Para prajurit ini juga telah menggelar latihan sebelum diberangkatkan ke Gaza.

"Latihan terintegrasi, termasuk kesehatan, rekonstruksi, evakuasi, perlindungan sipil, dan bantuan kemanusiaan," ucap dia.

Freddy melanjutkan, bahwa persiapan dalam rangka pengiriman pasukan ke Gaza sudah pada tahan yang baik.