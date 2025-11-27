BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Tangani Cuaca Ekstrem di Sumbar



JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menangani cuaca ekstrem di wilayah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).

Bencana hidrometeorologi basah berupa banjir dan longsor di Sumbar terjadi akibat cuaca ekstrem yang dipicu bibit siklon tropis 95B.

“Hampir seluruhnya sekarang ini hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir dan longsor. Jadi kami memiliki operasi modifikasi cuaca. Jika memang cuaca sangat ekstrem, maka operasi modifikasi cuaca ini akan dilakukan untuk memindahkan turunnya hujan ke tempat lain,” ungkap Sekretaris Utama BNPB Rustian, Kamis (27/11/2025).

Rustian mewakili pemerintah pusat juga memberikan bantuan darurat kepada warga terdampak di Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan, Sumbar. Bantuan secara simbolis diserahkan Sekretaris Utama kepada pemerintah daerah di lokasi bencana. Dukungan ini diberikan untuk mempercepat penanganan darurat, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak langsung.

Bantuan untuk warga Padang Pariaman meliputi 100 paket alat kebersihan, 30 paket hygiene kit, 150 paket family kit, 200 paket makanan siap saji, dan 200 paket sembako.

Sedangkan bantuan untuk warga terdampak di Pesisir Selatan meliputi 100 kasur lipat, 100 selimut, 100 paket family kit, 2 unit tenda pengungsi, 50 unit tenda keluarga, serta 200 paket sembako.