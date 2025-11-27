Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag: Majelis Taklim Perkuat Literasi Keagamaan dan Kesadaran Ekoteologi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |13:43 WIB
Kemenag: Majelis Taklim Perkuat Literasi Keagamaan dan Kesadaran Ekoteologi
Kemenag: Majelis Taklim Perkuat Literasi Keagamaan dan Kesadaran Ekoteologi
A
A
A

JAKARTA - Plt. Direktur Penerangan Agama Islam, Kemenag Ahmad Zayadi, mengungkapkan, Majelis Taklim bisa menjadi ruang penting untuk memperkuat literasi keagamaan, harmoni sosial, dan kesadaran ekoteologi di lingkungan majelis taklim seluruh Indonesia.

Majelis taklim hari ini bukan hanya tempat mengaji, tetapi ruang menemukan ketenangan, solidaritas, dan nilai agama yang meneduhkan,” ujarnya, dikutip, Kamis (7/11/2025).

Zayadi menjelaskan, Kemenag membuat Festival Majelis Taklim  untuk mengakomodasi berbagai ekspresi syiar keagamaan dalam format yang kreatif dan relevan.

“Kita ingin memberi ruang bagi narasi keagamaan yang moderat, berkeadaban, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat hari ini,” terangnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas majelis taklim melalui pembinaan yang berkelanjutan. Sinergi tersebut, kata Zayadi, telah terbangun melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan jejaring masyarakat sampai tingkat akar rumput.

“Kerja bersama ini sangat dibutuhkan agar pembinaan majelis taklim semakin efektif dan terasa manfaatnya,” ujarnya.

Selain itu, Zayadi mengungkapkan urgensi pengarusutamaan ekoteologi sebagai bagian dari dakwah majelis taklim masa kini. Dalam pandangannya, relasi manusia dan alam harus dibangun bukan dengan pola yang eksploitatif, melainkan dengan kesadaran tanggung jawab spiritual dan ekologis.

“Ekoteologi adalah wacana penting agar majelis taklim ikut merawat bumi, menjadikan perhatian terhadap lingkungan sebagai bagian dari ibadah,” katanya.

Ia berharap Festival Majelis Taklim 2025 dapat menjadi momentum lahirnya generasi penggerak majelis taklim yang kreatif, adaptif, dan berdaya sosial tinggi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185858//pemerintah-yoi7_large.jpg
Kemenag: Negara Hadir untuk Pastikan Pesantren Semakin Mandiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185613//pemerintah-v9zd_large.jpg
Gelar Perayaan Natal Bersama, Menag Nasaruddin: Kita Akan Buat Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/65/3185605//menteri_agama_nasaruddin_umar-bz8x_large.JPG
Diplomasi Perdamaian Prabowo Dirumuskan di Kampus, Empat UIN Ambil Peran Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185480//kemenag-YPlJ_large.jpg
Kemenag Minta Harmoni Antarumat Terus Dirawat Lewat Aksi Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185421//wamenag-OgaM_large.jpg
Wamenag Tegaskan Ketahanan Bangsa Diawali dari Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185246//pemerintah-WG3X_large.jpg
Kemenag Dorong PTKIN Cetak Lulusan yang Otoritatif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement