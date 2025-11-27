Kemenag: Majelis Taklim Perkuat Literasi Keagamaan dan Kesadaran Ekoteologi

JAKARTA - Plt. Direktur Penerangan Agama Islam, Kemenag Ahmad Zayadi, mengungkapkan, Majelis Taklim bisa menjadi ruang penting untuk memperkuat literasi keagamaan, harmoni sosial, dan kesadaran ekoteologi di lingkungan majelis taklim seluruh Indonesia.

“Majelis taklim hari ini bukan hanya tempat mengaji, tetapi ruang menemukan ketenangan, solidaritas, dan nilai agama yang meneduhkan,” ujarnya, dikutip, Kamis (7/11/2025).

Zayadi menjelaskan, Kemenag membuat Festival Majelis Taklim untuk mengakomodasi berbagai ekspresi syiar keagamaan dalam format yang kreatif dan relevan.

“Kita ingin memberi ruang bagi narasi keagamaan yang moderat, berkeadaban, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat hari ini,” terangnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas majelis taklim melalui pembinaan yang berkelanjutan. Sinergi tersebut, kata Zayadi, telah terbangun melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan jejaring masyarakat sampai tingkat akar rumput.

“Kerja bersama ini sangat dibutuhkan agar pembinaan majelis taklim semakin efektif dan terasa manfaatnya,” ujarnya.

Selain itu, Zayadi mengungkapkan urgensi pengarusutamaan ekoteologi sebagai bagian dari dakwah majelis taklim masa kini. Dalam pandangannya, relasi manusia dan alam harus dibangun bukan dengan pola yang eksploitatif, melainkan dengan kesadaran tanggung jawab spiritual dan ekologis.

“Ekoteologi adalah wacana penting agar majelis taklim ikut merawat bumi, menjadikan perhatian terhadap lingkungan sebagai bagian dari ibadah,” katanya.

Ia berharap Festival Majelis Taklim 2025 dapat menjadi momentum lahirnya generasi penggerak majelis taklim yang kreatif, adaptif, dan berdaya sosial tinggi.