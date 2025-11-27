Ira Puspadewi Terima Rehabilitasi dari Prabowo, Suami: Sesuatu yang Tidak Kita Duga

JAKARTA - Suami Ira Puspadewi, Zaim Uchrowi, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, yang telah menyetujui pemberian rehabilitasi terhadap istrinya. Ia mengaku kaget dengan pemberian rehabilitasi tersebut.

"Ini sesuatu yang tidak kita duga, tetapi sebetulnya kita terkejut dan presiden memberikan itu, itu sesuatu yang tidak kita duga dan sangat-sangat berterima kasih," kata Zaim usai menjenguk Ira di Rutan KPK, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Ia kemudian menjelaskan awal mula menerima informasi perihal pemberian rehabilitasi tersebut. Menurutnya, ia tahu soal informasi yang dimaksud dari tayangan televisi.

"Kita lihatnya juga di TV, kebetulan ada teman yang sedang main ke rumah, kemudian diberitahu ada berita itu," ujarnya.

"Ya kaget lah," sambungnya.