Suami Ira Puspadewi Belum Tahu Kapan Istrinya Bebas Usai Terima Rehabilitasi

JAKARTA – Suami Ira Puspadewi, Zaim Uchrowi, mengaku belum mengetahui kapan istrinya akan keluar dari rumah tahanan (rutan) KPK usai menerima rehabilitasi. Hal itu disampaikannya seusai menjenguk Ira di rutan pada Kamis (27/11/2025).

“Kita nggak tahu, itu kan wewenang dari dalam (KPK),” kata Zaim di lokasi.

Ia menjelaskan bahwa Ira mulai mengemasi barang-barangnya. Dalam kesempatan ini, ia membawa sejumlah berkas yang dipelajari Ira selama persidangan, termasuk beberapa buku yang dibaca Ira di dalam rutan.

“Iya, tentu (sudah mulai berkemas). Barangnya banyak yang perlu dikirim satu-satu,” ujarnya.

Selama berada di dalam rutan, Zaim menyebut kondisi kesehatan Ira stabil karena ia lebih rutin berolahraga.

“Jadi lebih aktif main pingpong dan jauh lebih sehat karena pingpong dan nge-gym,” ucapnya.