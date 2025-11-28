Pertemuan Tahunan BI 2025, Prabowo Menyebut Tamu Negara yang Hadir sebagai Sahabat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti sedikitnya jumlah tamu negara yang hadir dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025, sambil menyampaikan candaan bahwa negara yang datang adalah sahabat sejati.

Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka sambutan dalam acara yang digelar di Gedung BI, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025) malam.

Prabowo terlebih dahulu menyapa Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo beserta jajaran deputi, lalu melanjutkan menyapa Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MA Sunarto.

“Ketua DPR RI Saudari Puan Maharani yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua MA Profesor Sunarto yang saya hormati dan saya banggakan,” ujarnya.

Prabowo juga tidak lupa menyapa para anggota Kabinet Merah Putih serta para duta besar negara sahabat. Tercatat hanya enam duta besar yang hadir. Menanggapi hal itu, Prabowo menyinggung bahwa negara-negara yang hadir adalah sahabat sebenarnya.

“Para duta besar negara sahabat hadir dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Republik Rakyat Tiongkok, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Thailand. Terima kasih atas kehadiran Yang Mulia. Thank you very much for your presence here,” ucapnya.