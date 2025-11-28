Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertemuan Tahunan BI 2025, Prabowo Menyebut Tamu Negara yang Hadir sebagai Sahabat

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |22:55 WIB
Pertemuan Tahunan BI 2025, Prabowo Menyebut Tamu Negara yang Hadir sebagai Sahabat
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti sedikitnya jumlah tamu negara yang hadir dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025, sambil menyampaikan candaan bahwa negara yang datang adalah sahabat sejati. 

Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka sambutan dalam acara yang digelar di Gedung BI, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025) malam. 

Prabowo terlebih dahulu menyapa Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo beserta jajaran deputi, lalu melanjutkan menyapa Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MA Sunarto.

“Ketua DPR RI Saudari Puan Maharani yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua MA Profesor Sunarto yang saya hormati dan saya banggakan,” ujarnya.

Prabowo juga tidak lupa menyapa para anggota Kabinet Merah Putih serta para duta besar negara sahabat. Tercatat hanya enam duta besar yang hadir. Menanggapi hal itu, Prabowo menyinggung bahwa negara-negara yang hadir adalah sahabat sebenarnya.

“Para duta besar negara sahabat hadir dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Republik Rakyat Tiongkok, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Thailand. Terima kasih atas kehadiran Yang Mulia. Thank you very much for your presence here,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186620//presiden_prabowo_subianto-OUzx_large.jpg
Prabowo Minta Maaf Sering Panggil Menteri Rapat di Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186616//presiden_prabowo_subianto-y2U1_large.jpg
Prabowo Pantau Ketat Situasi Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186592//presiden_prabowo_subianto-O3eF_large.jpg
Prabowo: Jangan Sampai Anggaran Pendidikan Dikorupsi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186587//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Pb8C_large.jpg
Ira Puspadewi Resmi Bebas, KPK: Proses Rehabilitasi Ditangani Kemenkum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186582//prabowo_subianto-0anl_large.jpg
Prabowo Sebut Purbaya Bakal Makin Pusing tapi Masih Kuat: Aku Lihat Belum Botak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186580//prabowo-yVvq_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Khusus Darurat Jembatan, Apa Saja Tugasnya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement