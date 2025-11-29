Kemendagri dan Setmilpres Verifikasi Lapangan Ruang Terbuka Hijau di Manado, Apa Hasilnya?

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri bersama Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) melakukan verifikasi lapangan atas usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Ketua Tim Pengusul Amran, MT mengatakan bahwa calon penerima Tanda Kehormatan ini sudah melewati tahapan verifikasi administrasi dan teknis serta lolos verifikasi dari 4 (empat) Lembaga hukum antara lain BIN, KPK, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI.

“Kamu melaksanakan verifikasi dan peninjauan lapangan, tahapan ini merupakan untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan” ujar Amran, Sabtu (29/11/2025).

Ketua Tim Setmilpres Kolonel Sandy menegaskan, bahwa hasil peninjauan lapangan ke Kota Manado ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Setmilpres dalam rangka menindaklanjuti laporan atas usulan tanda kehormatan dimaksud dan kesesuaiannya dengan kondisi lapangan.

“Kami berada disini dalam rangka memperkuat usulan Kemendagri dan melihat fakta lapangan terkait dengan program Pengembangan Wisata Bahari Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang diusulkan sebagai inovasi yang dilakukan oleh Andrei Angouw sebagai calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya” ujar Sandy.