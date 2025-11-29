Kemendagri dan Setmilpres Verifikasi Usulan Satyalancana Wira Karya di Sumsel

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) melakukan verifikasi program rehabilitasi mangrove atas usulan penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Selatan.

Kunjungan dilakukan untuk verifikasi usulan tanda kehormatan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru.

Ketua Tim Pengusul Kemendagri, Hanafi menjelaskan bahwa calon penerima telah melewati seluruh tahapan verifikasi administrasi, teknis, dan pemeriksaan oleh empat lembaga hukum.

‘’Sehingga layak dilanjutkan ke verifikasi lapangan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2024,’’ ujar Hanafi, Sabtu (29/11/2025).

Sementara itu, Ketua Tim Setmilpres, Kolonel Sandy menambahkan, peninjauan ini menjadi dasar penilaian terhadap kesesuaian laporan dengan kondisi di lapangan.

‘’Khususnya terkait keberhasilan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Program tersebut diusulkan sebagai inovasi Gubernur Herman Deru dalam menjaga ekosistem pesisir,’’ujarnya.