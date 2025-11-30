MNC Peduli dan MNC University Gelar Literasi AI, Ini Tanggapan Peserta

JAKARTA - MNC Peduli bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Pusat menggelar pelatihan Artificial Intelligence (AI) bertajuk “Literasi Kecerdasan Buatan: Bikin Kita Jadi Cerdas.”

Kegiatan yang digelar pada Minggu (30/11/2025) di Aula Kantor Wali Kota Jakarta Pusat ini mendapat sambutan hangat dari ratusan peserta yang merupakan anggota Palang Merah Remaja (PMR) se-Jakarta Pusat.

Dalam pelatihan tersebut, MNC Peduli turut menggandeng MNC University sebagai pemateri. Para peserta mendapat materi mengenai pemanfaatan teknologi AI untuk mendukung aksi kemanusiaan, meningkatkan kreativitas digital, memproduksi konten positif, serta memperkuat kampanye publik PMI.

“Saya lebih tahu tentang bagaimana cara menggunakan AI dengan lebih baik. Bagaimana memilah mana AI yang tidak baik dan mana yang baik,” ujar salah satu peserta, Akbar Wijaya.