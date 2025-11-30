Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli dan MNC University Latih 180 PMR Jakpus Kenali AI untuk Perangi Hoaks

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |16:19 WIB
MNC Peduli dan MNC University Latih 180 PMR Jakpus Kenali AI untuk Perangi Hoaks
MNC Peduli dan MNC University Latih 180 PMR Jakpus Kenali AI (foto: Okezone)
JAKARTA - MNC Peduli bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat menggelar pelatihan terkait Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan bagi Palang Merah Remaja (PMR) se-Kota Jakarta Pusat, Minggu (30/11). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Kegiatan bertajuk “Literasi Kecerdasan Buatan: Bikin Kita Jadi Cerdas” ini menghadirkan pemateri dari MNC University. Sebanyak 180 peserta mengikuti program tersebut dengan antusias.

Head of Marketing Department MNC University, Noval Adi Prayitno, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari program Literasi Digital yang telah digelar sebelumnya.

“Kami mengembangkan materi ke bidang AI agar teman-teman PMI bisa terhindar dari hoaks,” ujar Noval kepada wartawan, Minggu (30/11/2025).

Noval menambahkan, pembekalan ini juga bermanfaat langsung bagi kegiatan kepalangmerahan di era kemajuan teknologi. Para peserta mendapat pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi AI untuk mendukung aksi kemanusiaan, meningkatkan kreativitas digital, memproduksi konten positif, hingga memperkuat kampanye publik PMI.

“Apalagi pada peristiwa bencana sering muncul banyak video hoaks. Harapan kami, dengan pelatihan ini, PMI sebagai garda terdepan dapat membedakan informasi asli dan palsu,” tutur Noval.

 

