HOME NEWS NASIONAL

Lepas Kapal Bantuan Bencana Sumatera, Menko AHY Pastikan Logistik Tembus Wilayah Terisolir

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |15:21 WIB
Lepas Kapal Bantuan Bencana Sumatera, Menko AHY Pastikan Logistik Tembus Wilayah Terisolir
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turun langsung meninjau daerah terdampak bencana di Sumatra Utara, Senin (1/12/2025). 

Dalam kunjungan tersebut, Menko AHY menegaskan, bahwa pemerintah terus mengawal penanganan tanggap darurat, termasuk memastikan bantuan logistik menjangkau wilayah-wilayah yang masih terisolir.

"Kami berada di Sumatra Utara, dan dalam dua sampai tiga hari kami berupaya untuk turun langsung melihat kondisi daerah yang terdampak bencana," ujar Menko AHY.

Ia menyampaikan apresiasi kepada TNI AL atas kontribusinya dalam menyalurkan bantuan menuju daerah-daerah yang sulit dijangkau akibat kerusakan infrastruktur dan cuaca ekstrem. Pemerintah, katanya, berkomitmen memastikan seluruh bantuan tiba secara cepat dan tepat di wilayah terdampak.

Salah satu langkah penting dilakukan melalui pemberangkatan KRI Sutedi Senaputra–378 milik TNI Angkatan Laut dari Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara. Kapal tersebut mengangkut bantuan berupa paket sembako, mi instan, serta obat-obatan untuk masyarakat terdampak di Aceh dan Sumatra Utara. Perjalanan kapal diperkirakan berlangsung 17–18 jam menuju Lhokseumawe, kemudian 5 jam ke Idi Rayeuk, dua wilayah yang hingga kini masih mengandalkan pasokan logistik jalur laut.

 

Halaman:
1 2
      
