Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko AHY: Tidak Boleh Ada Daerah yang Terisolasi Akibat Bencana!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |15:32 WIB
Menko AHY: Tidak Boleh Ada Daerah yang Terisolasi Akibat Bencana!
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (foto: Kemenko IPK)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mempercepat pemulihan konektivitas, infrastruktur, dan layanan logistik di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat meninjau Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara, Senin (1/12/2025).

AHY mengatakan, bahwa langkah cepat diperlukan untuk memastikan akses darat, komunikasi, dan distribusi logistik tidak terputus. Ia menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum telah dikerahkan untuk mengirimkan alat berat ke sejumlah titik longsor.

"Kami segera menggerakkan kementerian terkait untuk mengirimkan ekskavator, loader, dan peralatan lainnya agar jalur yang terputus bisa segera tersambung kembali," tegasnya.

Menurut AHY, keterlambatan penanganan dapat membuat masyarakat di beberapa wilayah tetap terisolasi, terutama karena akses darat rusak dan jaringan komunikasi terganggu. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187078//bencana_di_agam_sumbar-fHlL_large.jpg
Ketua DPD Minta Banjir di Sumatera Dipertimbangkan sebagai Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187074//menko_bidang_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_agus_harimurti_yudhoyono-YNuK_large.jpg
Lepas Kapal Bantuan Bencana Sumatera, Menko AHY Pastikan Logistik Tembus Wilayah Terisolir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/33/3187053//azizah_salsha-fkX7_large.JPG
Azizah Salsha Turun Langsung Bantu Korban Banjir Sumatera, Salurkan Dana Rp50 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187067//prabowo_susuri_jembatan_pante_dona_aceh-M1aZ_large.jpg
Momen Prabowo Susuri Jembatan Pante Dona Aceh yang Putus Akibat Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187057//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-EaND_large.jpg
Kerahkan 497 Pasukan ke Bencana Sumatera, Wakapolri: Harus Memahami Tugas dan Tanggung Jawab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187055//prabowo-KSbI_large.jpg
Prabowo Cek Jembatan Pantai Dona di Kutacane Aceh yang Putus Akibat Banjir Bandang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement