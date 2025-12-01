Menko AHY: Tidak Boleh Ada Daerah yang Terisolasi Akibat Bencana!

JAKARTA - Pemerintah mempercepat pemulihan konektivitas, infrastruktur, dan layanan logistik di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat meninjau Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara, Senin (1/12/2025).

AHY mengatakan, bahwa langkah cepat diperlukan untuk memastikan akses darat, komunikasi, dan distribusi logistik tidak terputus. Ia menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum telah dikerahkan untuk mengirimkan alat berat ke sejumlah titik longsor.

"Kami segera menggerakkan kementerian terkait untuk mengirimkan ekskavator, loader, dan peralatan lainnya agar jalur yang terputus bisa segera tersambung kembali," tegasnya.

Menurut AHY, keterlambatan penanganan dapat membuat masyarakat di beberapa wilayah tetap terisolasi, terutama karena akses darat rusak dan jaringan komunikasi terganggu.