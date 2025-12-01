Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Lucu Prabowo Dipanggil 'Pak Gemoy' oleh Bocah Korban Banjir Sumut

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |18:11 WIB
Momen Lucu Prabowo Dipanggil 'Pak Gemoy' oleh Bocah Korban Banjir Sumut
Momen lucu Presiden Prabowo Subianto dipanggil 'Pak Gemoy' oleh bocah korban banjir Sumut
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghampiri dan memeluk seorang bocah yang memanggilnya usai memberi keterangan pers terkait peninjauan serta memastikan bantuan bagi para korban bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025).

Dari kejauhan, terdengar empat kali seruan lirih seorang bocah memanggil Presiden dengan sebutan “Pak Gemoy” sambil melambaikan tangan, berharap Prabowo datang menghampirinya. Mendengar panggilan itu, Prabowo kemudian berjalan perlahan menuju sang bocah dan langsung memeluknya dengan hangat.

“Kamu yang panggil-panggil aku, ya?” ujar Prabowo seraya memeluk bocah berbaju merah dan bertopi cokelat tersebut.

Ibu sang bocah yang berada di sampingnya kemudian menyampaikan doa untuk kesehatan Presiden. “Sehat selalu ya, Pak,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga berdialog dengan Tim Basarnas yang tengah bersiaga di area posko bencana. “Basarnas sudah berapa hari di sini?” tanya Prabowo.

