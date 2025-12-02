Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menko Cak Imin Serukan ‘Taubatan Nasuha Kebijakan’ Usai Bencana di Sumatera!

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |08:36 WIB
Menko Cak Imin Serukan ‘Taubatan Nasuha Kebijakan’ Usai Bencana di Sumatera!
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Abdul Muhaimin Iskandar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia, Abdul Muhaimin Iskandar, meminta semua pihak untuk bahu membahu memperbaiki diri terkait persoalan lingkungan. Seruan ini disampaikan menyusul terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menilai kerusakan lingkungan dan bencana alam terjadi karena dua hal: pertama, kesalahan manusia sendiri; kedua, perencanaan dan antisipasi yang masih rendah.

Karena itu, ia mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, untuk bersama-sama melakukan perbaikan.

“Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama melakukan evaluasi total terhadap seluruh kebijakan dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan pemerintah. Bahasa NU-nya, taubatan nasuha,” kata Cak Imin, Selasa (2/12/2025).

Menurutnya, kunci dari taubatan nasuha adalah evaluasi total terhadap kebijakan yang ada dari semua aspek.

“Semua aspek, mulai dari cara kita berpikir, melangkah, dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat—kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Semoga saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah segera mendapatkan bantuan, dan keluarga diberi kesabaran. Amin,” pungkasnya.

 

