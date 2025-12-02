Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bencana Sumatera, Presiden PKS Instruksikan Potong Gaji Bantu Korban

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |23:31 WIB
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mengeluarkan instruksi kepada seluruh pejabat publik dari PKS untuk potong gaji dan tunjangan guna membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

1. Instruksikan Potong Gaji

Almuzzammil Yusuf menyatakan, langkah ini berlaku bagi seluruh pejabat publik PKS, baik anggota legislatif maupun kepala daerah yang merupakan kader partai. 

"Kepada seluruh pejabat publik PKS, baik anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun Kepala Daerah kader PKS agar melakukan pemotongan gaji dan tunjangan untuk dana kemanusiaan," ujar Almuzzammil kepada wartawan.

Selain itu, Almuzzammil memerintahkan para pejabat publik PKS untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan anggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan.

"Jalankan fungsi pengawasan dan anggaran untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan," ucap Almuzzammil.

Ia juga mengajak seluruh struktur dan kader untuk peduli dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan kebutuhan lainnya. Penyaluran bantuan ini dapat dikoordinasikan melalui struktur DPW di wilayah masing-masing.

 

