Update Bencana di Sumatera: 770 Korban Meninggal dan 463 Orang Masih Hilang

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di wilayah Sumatera telah mencapai 770 orang. Sementara 463 jiwa lainnya masih hilang, dan upaya pencarian masih terus dilakukan.

“Total korban meninggal dunia 770 jiwa dan korban hilang 463 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/12/2025).

Abdul Muhari merinci bahwa di Provinsi Aceh, jumlah korban meninggal dunia mencapai 277 orang, sedangkan 193 orang masih dilaporkan hilang.

Di Provinsi Sumatera Utara, jumlah korban meninggal tercatat 299 orang, dan 159 jiwa masih dalam pencarian. Sementara di Sumatera Barat, korban meninggal dunia mencapai 194 jiwa, dan 111 orang lainnya masih dicari.

(Awaludin)