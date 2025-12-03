Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Bencana di Sumatera: 770 Korban Meninggal dan 463 Orang Masih Hilang 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |18:05 WIB
Update Bencana di Sumatera: 770 Korban Meninggal dan 463 Orang Masih Hilang 
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di wilayah Sumatera telah mencapai 770 orang. Sementara 463 jiwa lainnya masih hilang, dan upaya pencarian masih terus dilakukan.

“Total korban meninggal dunia 770 jiwa dan korban hilang 463 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/12/2025).

Abdul Muhari merinci bahwa di Provinsi Aceh, jumlah korban meninggal dunia mencapai 277 orang, sedangkan 193 orang masih dilaporkan hilang.

Di Provinsi Sumatera Utara, jumlah korban meninggal tercatat 299 orang, dan 159 jiwa masih dalam pencarian. Sementara di Sumatera Barat, korban meninggal dunia mencapai 194 jiwa, dan 111 orang lainnya masih dicari.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187581//menteri_lh-2co1_large.jpg
Didesak Mundur Gegara Bencana Sumatera, Menteri LH: Saya Berserah Sepenuh Tenaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187568//menko_pmk_pratikno-Qmdo_large.jpg
Menko PMK Pastikan Kerumunan di Gudang Bulog Sibolga Bukan Penjarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187564//petugas_gabungan_cari_korban_bencana_sumatera-2ePJ_large.jpg
Tim DVI Polri Berhasil Identifikasi 290 Korban Bencana Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187554//mendagri-7YWP_large.jpg
3 Kepala Daerah di Aceh Disebut Menyerah Hadapi Bencana, Mendagri: Bukan Menyerah Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187553//sekretaris_kabinet_teddy_indra_wijaya-oQzu_large.jpg
Seskab Teddy: Selain Cuaca Ekstrem, Kerusakan Lingkungan Perparah Bencana Sumatera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187550//kapolri_jenderal_listyo_sigit-XxQ8_large.jpeg
Polri Evaluasi Penyaluran Bantuan Bencana Sumatera via Airdrop
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement