Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Partai Perindo Hibur Anak Penyintas dan Salurkan Bantuan di Pengungsian Semeru 

Yayan Nugroho , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |11:46 WIB
Partai Perindo Hibur Anak Penyintas dan Salurkan Bantuan di Pengungsian Semeru 
Partai Perindo Salurkan Bantuan di Pengungsian Semeru (foto: dok ist)
A
A
A

LUMAJANG - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) turun langsung menemui para penyintas erupsi Gunung Semeru yang masih bertahan di lokasi pengungsian di SMP 2 Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Selasa 2 Desember 2025. Selain memberikan hiburan untuk anak-anak penyintas, Partai Perindo juga menyalurkan bantuan logistik dan mendorong percepatan pemulihan pascabencana.

Erupsi Gunung Semeru pada 19 November 2025 lalu menyebabkan kerusakan parah di sejumlah wilayah. Ratusan rumah warga hilang tersapu awan panas dan banjir lahar. Hingga kini, tercatat 319 warga masih tinggal di lokasi pengungsian.

Kedatangan rombongan DPP dan DPW Partai Perindo disambut gembira puluhan anak-anak yang masih bertahan di pengungsian. Para kader membawa mainan dan mengajak anak-anak bermain bersama untuk mengembalikan keceriaan serta memperbaiki kondisi mental mereka pascabencana.

Selain fokus menghadirkan kembali kebahagiaan bagi anak-anak, kunjungan ini juga bertujuan memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi dengan baik. Partai Perindo menegaskan komitmennya mendorong pemerintah mempercepat proses pemulihan pascabencana, termasuk penyediaan hunian layak bagi para penyintas.

Koordinator Wilayah Jawa DPP Partai Perindo, Agus Taufik, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian partai terhadap warga yang masih membutuhkan dukungan.

"Ini wujud kepedulian Partai Perindo terhadap para penyintas erupsi Semeru, kami datang langsung untuk menghibur khususnya anak-anak penyintas dengan membawa mainan dan bermain bersama untuk mengembalikan keceriaan mereka,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187467//gunung_semeru_erupsi-hit4_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Belasan Kali sejak Dini Hari, Kolom Abu Capai 1,1 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834//wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186686//partai_perindo-HQOU_large.jpg
Tokoh Muda Sipirok Minta Pemerintah Tetapkan Banjir & Longsor Jadi Status Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186543//tambang-Txm0_large.jpg
Pengusaha Tambang Wajib Beres Pajak untuk Perpanjangan RKAB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135//partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement