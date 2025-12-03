Partai Perindo Hibur Anak Penyintas dan Salurkan Bantuan di Pengungsian Semeru

LUMAJANG - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) turun langsung menemui para penyintas erupsi Gunung Semeru yang masih bertahan di lokasi pengungsian di SMP 2 Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Selasa 2 Desember 2025. Selain memberikan hiburan untuk anak-anak penyintas, Partai Perindo juga menyalurkan bantuan logistik dan mendorong percepatan pemulihan pascabencana.

Erupsi Gunung Semeru pada 19 November 2025 lalu menyebabkan kerusakan parah di sejumlah wilayah. Ratusan rumah warga hilang tersapu awan panas dan banjir lahar. Hingga kini, tercatat 319 warga masih tinggal di lokasi pengungsian.

Kedatangan rombongan DPP dan DPW Partai Perindo disambut gembira puluhan anak-anak yang masih bertahan di pengungsian. Para kader membawa mainan dan mengajak anak-anak bermain bersama untuk mengembalikan keceriaan serta memperbaiki kondisi mental mereka pascabencana.

Selain fokus menghadirkan kembali kebahagiaan bagi anak-anak, kunjungan ini juga bertujuan memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi dengan baik. Partai Perindo menegaskan komitmennya mendorong pemerintah mempercepat proses pemulihan pascabencana, termasuk penyediaan hunian layak bagi para penyintas.

Koordinator Wilayah Jawa DPP Partai Perindo, Agus Taufik, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian partai terhadap warga yang masih membutuhkan dukungan.

"Ini wujud kepedulian Partai Perindo terhadap para penyintas erupsi Semeru, kami datang langsung untuk menghibur khususnya anak-anak penyintas dengan membawa mainan dan bermain bersama untuk mengembalikan keceriaan mereka,” ujarnya.