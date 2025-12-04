Jejak Sejarah 4 Desember: Berdirinya GAM hingga Jatuhnya Pesawat Malaysia Airlines

JAKARTA – Sejumlah peristiwa dan catatan sejarah penting, baik di dalam maupun luar negeri, terjadi pada tanggal 4 Desember. Beberapa di antaranya adalah berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Untuk mengingat maupun menambah wawasan sejarah, berikut rangkuman sejumlah peristiwa penting tanggal 4 Desember dari Wikipedia:

1. Berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Pada 4 Desember 1976, Hasan di Tiro dan para pengikutnya mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia melalui organisasi Aceh Merdeka.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah sebuah organisasi separatis yang bertujuan memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang berlangsung sejak 1976 telah menyebabkan sekitar 15.000 korban jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro selama hampir tiga dekade saat ia bermukim di Swedia dan menjadi warga negara Swedia. Pada 2 Juni 2010, ia kembali memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tepat satu hari sebelum meninggal dunia di Banda Aceh.