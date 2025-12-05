Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Haji Halim Ali Tetap Diwajibkan Jalani Sidang, Keluarga Khawatirkan Kondisi Kesehatan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |20:04 WIB
Haji Halim Ali Tetap Diwajibkan Jalani Sidang, Keluarga Khawatirkan Kondisi Kesehatan
Terdakwa Haji Halim Ali di Pengadilan Negeri Kelas I Palembang (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Keluarga tokoh masyarakat sekaligus pengusaha asal Sumatera Selatan, Kemas H. Abdul Halim Ali atau Haji Halim Ali, menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi kesehatan sang ayah yang tetap diwajibkan menghadiri persidangan meski dinilai memiliki risiko medis tinggi.

Haji Halim Ali (88) merupakan terdakwa kasus dugaan pemalsuan dokumen. Pada sidang perdananya di Pengadilan Negeri Kelas I Palembang, Kamis (4/12), ia tetap hadir meski harus dibawa menggunakan ambulans karena kondisi kesehatannya.

"Kami sepenuhnya menghormati proses hukum yang berjalan," ujar Nyimas Fatma Hermawaty, putri Halim Ali, Jumat (5/12/2025).

Namun Fatma mengaku prihatin karena ayahnya tetap diwajibkan hadir secara fisik. Menurutnya, tim medis menyatakan kondisi Halim Ali masuk kategori frailty permanen (kerapuhan permanen) dan berisiko tinggi apabila menjalani aktivitas berat, termasuk persidangan.

"Komitmen ayah saya untuk kooperatif itu sudah terbukti. Yang kami mohon adalah pertimbangan aspek kemanusiaan dan kesehatan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Korupsi Kasus Korupsi Haji Halim
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186203//terdakwa_muhammad_kerry_adrianto_riza-YvIc_large.jpg
Pakar Sebut Kasus Kerry Riza Butuh Penegakan Hukum Tegas, Bukan Perang Opini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185888//mensesneg_prasetyo_hadi-LEkK_large.jpg
Mensesneg: Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Sudah Dikaji Para Pakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185759//eks_bupati_kukar_rita_widyasari-0Hnf_large.jpg
KPK Kejar Jejak Uang TPPU Rita Widyasari, Banyak Nama Muncul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185560//suap_proyek_rsud_kolaka_timur-ibE1_large.jpg
KPK Periksa Tiga Tersangka Baru Kasus Suap Proyek RSUD Kolaka Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185260//ira_puspita-N5bG_large.jpg
Riwayat Pendidikan Ira Puspitadewi, Eks Dirut ASDP yang Divonis 4,5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184791//vonis_eks_dirut_asdp_ira_puspadewi-yE0U_large.jpg
Hakim Vonis 4,5 Tahun Penjara Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Begini Alasannya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement