Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! RUU Penyesuaian Pidana Disahkan Jadi Undang-Undang

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |16:36 WIB
Breaking News! RUU Penyesuaian Pidana Disahkan Jadi Undang-Undang
Breaking News! RUU Penyesuaian Pidana Disahkan Jadi Undang-Undang
A
A
A

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Penyesuaian Pidana disetujui untuk disahkan sebagai undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 DPR RI yang digelar Senin (8/12/2025).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dimana, sebelum pengambilan keputusan, terlebih dahulu mendengar laporan dari Komisi III DPR RI terkait pembahasan RUU Penyesuaian Pidana tersebut.

Laporan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana yang menyebut seluruh fraksi partai politik di komisinya telah memberikan persetujuan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I.

Setelah mendengar laporan tersebut, Dasco kemudian melanjutkan dengan agenda pengambilan keputusan dengan menanyakan persetujuan dari seluruh anggota Dewan yang hadir.

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana, apakah dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?," tanya Dasco yang langsung disambut jawaban setuju dari anggota DPR di ruang rapat paripurna.

Adapun pertimbangan utama penyusunan RUU penyesuaian pidana ini adalah:

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188112//bencana_alam_di_sumatera-fLzi_large.jpg
Pakar Sebut Illegal Logging Puluhan Tahun Jadi Akar Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187894//dpr-rHz8_large.jpg
Bentuk Panja Alih Fungsi Lahan, DPR Sikat Dalang Kayu Gelondongan Meski Dibekingi Jenderal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187843//pemerintah-s3xP_large.jpg
DPR Singgung Menteri Filipina Mundur karena Gagal Atasi Banjir di Depan Raja Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621//dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187454//ketua_komisi_iii_dpr_ri_habiburokhman-ELIM_large.jpg
Komisi III DPR: Reformasi Polri Harus Dimulai dari Kultur, Bukan Struktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187297//rkap_danantara_2026-hA6M_large.jpg
Ini Respons DPR soal RKAP Danantara 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement