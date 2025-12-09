Indonesia dan Pakistan Dorong Kerja Sama di Sektor Agrikultur–IT

ISLAMABAD - Pemerintah Pakistan dan Indonesia menyepakati langkah-langkah kerja sama perdagangan bilateral melalui penguatan sektor agrikultur dan teknologi informasi.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif dalam kunjungan resmi Presiden RI ke Pakistan, Selasa (9/12/2025).

Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif menyampaikan, bahwa nilai perdagangan bilateral kedua negara saat ini telah mencapai sekitar USD 4,5 miliar. Namun, lebih dari 90% perdagangan tersebut masih didominasi oleh impor Pakistan dari Indonesia, khususnya komoditas minyak sawit. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk mengambil langkah korektif guna menyeimbangkan neraca perdagangan.

“Kami telah membahas langkah-langkah koreksi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan melalui peningkatan ekspor agrikultur dari Pakistan, inisiatif berbasis teknologi informasi, serta sektor-sektor potensial lainnya,” ujar Shehbaz Sharif.